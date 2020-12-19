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Бокс

Боксер Головкин заявил, что не удивлен своей победе над Шереметой

Казахстанский боксер одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и защитил титул чемпиона мира по версии IBF

ТАСС, 19 декабря. Казахстанский боксер Геннадий Головкин не удивлен своей победе над поляком Камилем Шереметой. Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Sport.kz.

Головкин одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг. Головкин четыре раза по ходу боя отправлял Шеремету в нокдаун.

"Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень, Шеремета - великолепный боксер, - отметил Головкин. - Я не удивлен [победе]. Я чувствую себя очень комфортно, потому что усердно работал, у меня было много времени. Рядом со мной много хороших людей, которые меня поддерживают, я очень горжусь своей командой".

В послужном списке 38-летнего казахстанца теперь 41 победа (36 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

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