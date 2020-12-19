Привалов: слабые результаты биатлонистов связаны с психологической обстановкой в команде

Российские биатлонисты не завоевали ни одной медали в текущем сезоне Кубка мира, серия без призовых мест с учетом прошлого сезона достигла 35 гонок.

"Существует очень серьезная и сложная проблема - психологическая обстановка в команде. Идет постоянное давление, от спортсменов требуют результатов, во время интервью сразу после гонки у них выспрашивают: почему так [неудачно] получилось? Все это приводит к тому, что спортсмен, выходя на старт, думает исключительно о результате", - сказал Привалов.

"В том числе и при подходе к огневому рубежу, где мысли о том, как технически справиться со стрельбой, отходят на второй план. Поэтому и случаются срывы, что даже Александр Логинов уходит на штрафной круг в эстафете. Это ни в какие ворота не лезет", - отметил он.

Специалист считает, что негативный информационный фон в связи с отсутствием результатов тоже не идет на пользу российской сборной. "Задача наших СМИ - не накалять обстановку, а стараться на нее благотворно воздействовать. Такие интервью, как с Евгенией Павловой, раздражают спортсменов, а раздражение никогда не приводит к хорошим результатам", - заметил он.

Во время открывших сезон этапов Кубка мира в Контиолахти чемпионка Европы Павлова временно отказалась от общения с телеканалом "Матч ТВ".