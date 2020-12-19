Красноярск лишен возможности принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в FIS, объяснив решение санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Красноярск был единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. Прием заявок на проведение турнира завершился 1 мая.

"Из-за санкций, указанных в решении CAS [Спортивного арбитражного суда] против РУСАДА [Российского антидопингового агентства], Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка все еще подпадает под двухлетний запрет", - говорится в сообщении FIS.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит раз в два года.