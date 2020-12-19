Три самых тестируемых РУСАДА на допинг в 2020 году игрока КХЛ являются хоккеистами ЦСКА

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2020 году являются выступающие за ЦСКА Сергей Андронов, Богдан Киселевич и Максим Мамин. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, за 11 месяцев они были проверены на допинг по три раза.

Защитник Киселевич трижды тестировался РУСАДА еще в прошлом сезоне (в январе и дважды - в марте), нападающие Андронов и Мамин - дважды в марте и по одному разу - в период с октября по ноябрь. Новый сезон КХЛ стартовал 2 сентября.

С октября по ноябрь РУСАДА проверило на допинг 24 хоккеистов КХЛ (по пять - из ЦСКА, "Авангарда" и "Ак Барса", по три - из "Трактора" и магнитогорского "Металлурга", два - из СКА, один - из "Амура").

В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеистов, включая игроков КХЛ, высшей, женской и молодежной хоккейных лиг. Самым тестируемым игроком КХЛ стал защитник Андрей Марков (4 раза).