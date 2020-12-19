Сборная Швеции по хоккею выиграла у команды Финляндии в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 1:4 уступила команде Швеции во втором матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встречи турнира проходят в Москве на "ЦСКА-Арене".

Шайбы у шведов забросили Оскар Линдберг (30-я минута), Оскар Фантенберг (38), Йеспер Фроден (48) и Марио Кемпе (60), в составе финнов отличился Теему Турунен (57). Матч проходил без зрителей.

На первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла - встреча между командами закончилась со счетом 3:2 в пользу финской сборной. В первом туре Кубка Первого канала фнны выиграли у чехов - 4:3, а шведы проиграли россиянам - 3:4 по буллитам.

Позднее в другом матче дня россияне сыграют с чехами, начало встречи - 15:30 мск.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Свое нынешнее название турнир носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды - чехи.