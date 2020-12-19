Курашов: оргкомитет ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду ждет официального решения FIS

Ранее в пресс-службе FIS сообщили ТАСС, что организация исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году, объяснив решение санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально пока не сообщила свое решение о проведении в Красноярске чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Официальной информации пока нет, подобные решения принимает совет FIS на очередном заседании, но совет дважды переносил решение вопроса по Красноярску в ожидании вердикта CAS [Спортивного арбитражного суда]. Решение CAS состоялось, официального вердикта мы пока не получили. Источники сообщают нам такую информацию, да [об исключении заявки Красноярска], возможно, стоит воспринимать это как основу для будущего решения совета. Учитывая политическую конъюнктуру и то, что решение дважды было отложено, видимо, в FIS существует такое мнение, но ни оргкомитет, ни Федерация фристайла России никакой информации пока не получали", - сказал Курашов.

"Если даже будет принято это необоснованное, на наш взгляд, решение, то значит, мы должны предстоящее [юниорское] первенство мира в 2021 году провести еще лучше, чем планировали, - добавил собеседник агентства. - Вопрос подачи заявки на последующие чемпионаты мира мы будем обсуждать в первую очередь с регионами. И дальше уже формулировать какое-то решение".

Красноярск был единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. Прием заявок на проведение турнира завершился 1 мая. Юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске состоится с 15 по 28 марта 2021 года. Санкции в отношении российского спорта не распространяются на юниорские и молодежные турниры.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.