Великая: несправедливость решения CAS не повлияет на мотивацию российских спортсменов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов несправедливо, но это не повлияет на мотивацию команды на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх. Об этом ТАСС заявила председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

В четверг CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года будут выступать без флага и гимна страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Однако российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Так, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.

"Гимн и флаг - это символы радости, победы. И не только для нас, спортсменов, но и для наших болельщиков, для россиян во всем мире, которые будут смотреть трансляцию Игр. Как действующий атлет я не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым, - заявила Великая. - Но мы добились того, чтобы выступать в форме в цветах российского флага на всех без исключения соревнованиях, а значит все будут понимать, что мы представляем Россию - страну, которая внесла колоссальный вклад в развитие олимпизма, в развитие всего мирового спорта".

"Повлияет ли произошедшее на мою мотивацию? Я опытный спортсмен, профессионал, я люблю свое дело, свой вид спорта и спорт вообще, как это может на меня повлиять? Каждый из нас, кто поедет на Олимпиаду, будет мотивирован не просто участвовать в ней, а сделать все, чтобы наша страна гордилась нами, чтобы каждый знал - мы представляем Россию", - подчеркнула Великая.

"Думать о будущем, отвечать за происходящее"

Великая отметила, что видит в решении CAS положительный момент в сокращении срока санкций. "Я благодарна всем участникам процесса, кто отстаивал наши интересы, теперь следующие поколения смогут целенаправленно планировать свой график и идти к Играм в Париже. И ради них мы должны быть кристально чисты, забыв про все личные амбиции, мы должны думать о будущем и отвечать за происходящее. И только тогда наши будущие чемпионы будут выступать на равных с остальными сборными", - подчеркнула Великая.

"Это должен понимать каждый, кто будет представлять Россию на всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Это командная работа, поэтому речь не только о спортсменах, я говорю о всей нашей делегации",- отметила председатель комиссии спортсменов ОКР.

Великая считает важным не допустить влияние сложившейся ситуации на отношение к спорту в России. "Мы, поколение честных и чистых спортсменов, находимся под давлением уже шесть лет, это должно закончиться. Сейчас на нас лежит ответственность за сохранение спорта в нашей стране. Ни в одной другой стране мира соревнования не проводятся так, как в России, ни в одной другой стране мира нет такого отношения к спорту, как у нас. Важно, чтобы мы сами понимали все это и не позволили этой ситуации повлиять ни на здоровье наших людей, ни на нашу любовь к спорту".