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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Ретивых стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Победил итальянец Федерико Пеллегрино
Глеб Ретивых EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Глеб Ретивых
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 19 декабря. Россиянин Глеб Ретивых занял третье место в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходят в германском Дрездене.

Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию за 2 минуты 21,96 секунды. Второе место занял британец Эндрю Янг (отставание - 0,53 секунды). Ретивых уступил победителю 0,91 секунды.

Александр Большунов в финале занял четвертое место (+1,19). Александр Терентьев завершил борьбу в полуфинале, Артем Мальцев - в четвертьфинале.

Этап пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Дрездене завершатся в воскресенье командными спринтерскими гонками.

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