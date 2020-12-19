Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Экхофф показала результат 28 минут 24,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+22,5; 2) третьей стала ее сестра Эльвира Эберг (+27,6; 2).

ТАСС, 19 декабря. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, которая провела свою вторую гонку после двухлетнего перерыва: она финишировала 29-й (+2.40,4; 2). Евгения Павлова стала 33-й (+2.48,1; 5), Светлана Миронова - 43-й (+3.28,8; 4), Анастасия Гореева - 44-й (+3.29,6; 5), Ульяна Кайшева - 50-й (+4.09,2; 5).

Лидерство в общем зачете сохраняет норвежка Марте Рёйселанн (355 очков), следом идут Ханна Эберг (351) и белоруска Динара Алимбекова (305). Среди россиянок наивысшую строчку занимает Ирина Казакевич, располагающаяся на 24-й позиции (111). В зачете гонок преследования первые два места также за Рёйселанн (150) и Эберг (145), на третьем месте располагается Экхофф (144). Казакевич - 21-я (52).

Российские биатлонисты не завоевали ни одной медали в текущем сезоне Кубка мира, серия без призовых мест с учетом прошлого сезона достигла 37 гонок. Этап завершится в воскресенье мужским и женским масс-стартами.