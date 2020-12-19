Крянин: лыжник Большунов, оставшийся без медали этапа КМ, не дал повода для разочарования

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов, оставшийся в субботу без медали в личном спринте на этапе в Дрездене, не дал никому повода для разочарования. Об этом ТАСС сказал призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин, который сейчас занимает пост главного тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам.

Большунов в финале занял четвертое место (+1,19). Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию за 2 минуты 21,96 секунды. Второе место занял британец Эндрю Янг (отставание - 0,53 секунды). Третьим пришел к финишу россиянин Глеб Ретивых (отставание - 0,91 секунды). В декабрьских этапах Кубка мира не выступают лыжники из Норвегии, Швеции, Финляндии и Канады, которые приняли решение пропустить старты из-за опасения заразиться коронавирусом.

"Никакого разочарования от того, что Александр сегодня остался без медали, я не испытываю, - признался Крянин. - Во-первых, нужно понимать, что Большунов больше специалист классического хода. Во-вторых, трасса в Дрездене очень специфическая, это обычный городской спринт без рельефа, и Саша свои самые сильные качества не имел возможности здесь использовать. Также я уверен, что этап в Дрездене Большунов рассматривает как один из этапов подготовки к январскому "Тур де Ски", он здесь должен проработаться, чтоб проявить себя на следующем старте".

"Я очень рад за нашего отличного спринтера Глеба Ретивых, который оправдал сегодня надежды. И вообще российская команда выступает сейчас здорово, очень приятно за них болеть", - подытожил собеседник ТАСС.

Соревнования в Дрездене завершатся в воскресенье командными спринтерскими гонками.