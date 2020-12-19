Сборная России по хоккею обыграла чехов и возглавила таблицу Кубка Первого канала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная России со счетом 4:1 победила команду Чехии в матче второго тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встречи турнира проходят в Москве на "ЦСКА-Арене".
Заброшенными шайбами у россиян отметились Антон Бурдасов (7-я минута), Андрей Кузьменко (10) и Максим Мамин (41, 58). В составе чехов гол на счету Лукаша Седлака (16).
Для 29-летнего Бурдасова эта шайба стала первой в составе национальной команды, которую он представляет с сезона-2011/12. Нападающий не мог отличиться на протяжении 29 встреч.
Ранее в субботу сборная Швеции обыграла команду Финляндии (4:1). Россияне единолично возглавили турнирную таблицу с 5 очками в активе. Далее располагаются сборные Швеции (4), Финляндии (3) и Чехии (0). В последнем туре россияне сыграют с командой Финляндии, шведы - со сборной Чехии, оба матча пройдут 20 декабря. Если команда Валерия Брагина обыграет финнов, то гарантирует себе победу в турнире.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
Свое нынешнее название турнир носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды - чехи.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|8-4
|5
|2
|Швеция
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|7-5
|4
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-7
|3
|4
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-8
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|5
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|19-7
|13
|Чехия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|9-12
|6
|Финляндия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|10-17
|6
|Швеция
|5
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|11-13
|5