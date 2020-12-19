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Футбол в России

Стадион "Локомотива" готов принять финал Кубка России по футболу

Ранее в "Спартаке" сообщили о готовности "Открытие-Арены" принять финал 2021 года
Игроки "Локомотива" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки "Локомотива"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Домашний стадион московского "Локомотива" "РЖД-Арена" готов принять матч финала Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Локомотива" Кирилл Брейдо.

Ранее исполком Российского футбольного союза отложил вопрос о дате и месте проведения финала кубка страны.

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"Локомотив" сообщил о готовности "РЖД-Арены" принять финал", - сказал Брейдо.

Финал Кубка России на стадионе "Локомотива" проходил четыре раза, чаще решающий матч турнира принимали только московские "Лужники" (8). Три раза финальная встреча проходила на арене московского "Динамо".

В прошлом году финал прошел в Екатеринбурге, там же победитель Кубка России был определен в 2012 году. Ранее в "Спартаке" сообщили о готовности "Открытие-Арены" принять финал 2021 года.

В феврале 2021 года состоятся матчи 1/8 финала турнира. Действующим победителем Кубка России является петербургский "Зенит".

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