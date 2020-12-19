Хоккеист сборной России Бурдасов получил повреждение в матче с чехами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной России Антон Бурдасов получил повреждение в матче Кубка Первого канала с командой Чехии. Об этом журналистам после матча рассказал главный тренер команды Валерий Брагин.

Бурдасов в матче с чехами впервые в карьере забил в составе национальной сборной. Россияне выиграли со счетом 4:1.

"У него повреждение, сложно сказать. Посмотрим завтра, как его состояние, если сможет, то будет играть. По поводу того, что он до этого не забивал, то у него и в прошлой игре были моменты", - сказал Брагин.

Тренер назвал полезным матч с чехами. "Думаю, проигрывая 0:2, чехи стали играть более агрессивней. Что касается новых игроков, то Сергей [Толчинский] провел очень хорошую игру. Неплохо [Дмитрий] Саморуков сыграл", - отметил он.

В заключительном матче Кубка Первого канала россияне сыграют с финнами.