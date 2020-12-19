{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

РУСАДА с января по ноябрь 2020 года проверило на допинг 739 российских легкоатлетов

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2020 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, за 11 месяцев было протестировано 739 отечественных легкоатлетов.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (170). Также были проверены 136 пловцов, 127 мастеров гребли на байдарках и каноэ, 100 биатлонистов и 97 лыжников.

В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 804 российских легкоатлетов.

Теги
Допинг
Кубок Первого канала
Хоккеист сборной России Бурдасов получил повреждение в матче с чехами
Форвард в этой встрече впервые в карьере забросил шайбу в составе национальной сборной
Читать полностью