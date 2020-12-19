РУСАДА с января по ноябрь 2020 года проверило на допинг 739 российских легкоатлетов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2020 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, за 11 месяцев было протестировано 739 отечественных легкоатлетов.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (170). Также были проверены 136 пловцов, 127 мастеров гребли на байдарках и каноэ, 100 биатлонистов и 97 лыжников.

В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 804 российских легкоатлетов.