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Кубок Первого канала

Третьяк: отсутствие голов в большинстве стало минусом в игре россиян против чехов

Россияне выиграли в матче Кубка Первого канала со счетом 4:1
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отсутствие заброшенных шайб в большинстве стало минусом в игре сборной России на Кубке Первого канала против команды Чехии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В субботу россияне в своем втором матче Кубка Первого канала обыграли команду Чехии со счетом 4:1.

"Несмотря на такой счет, игра была тяжелой. Ребята молодцы, проявили характер, учитывая, что у чешской команды было много моментов и она нас перебросала в два раза. Соперника все же подвели удаления - их было слишком много, 22 минуты. К сожалению, в эти минуты мы не забили ни одной шайбы, и это небольшой минус", - сказал Третьяк.

"В раздевалке я всех поздравил, сказал, что надо привести в порядок большинство и готовиться завтра к своеобразному финалу турнира с финнами", - добавил он.

Россияне сыграют с финнами в заключительном матче турнира в воскресенье.

Теги
Кубок Первого канала по хоккеюТретьяк, Владислав Александрович
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