Эксперт: российским биатлонистам надо поднимать мастерство, а не думать о медалях

Российские биатлонисты не завоевали ни одной медали по итогам трех этапов Кубка мира, серия без призовых мест с учетом прошлого сезона достигла 37 гонок.

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским биатлонистам и их тренерам сейчас нужно думать не об антирекордной серии, а о том, как повысить общий уровень мастерства команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Николай Лопухов.

"Девочки и ребята пока не могут найти себя, поэтому хочется пожелать им обрести уверенность и выйти на хороший уровень готовности, как это удалось норвежцам. Время еще есть, нашим мальчишкам и девчонкам перед следующим этапом Кубка мира в Оберхофе предстоит сбор, так что за счет тренировок они могут хорошо подготовиться. Жизнь продолжается", - сказал Лопухов.

"По своему опыту работы в команде могу сказать, что всем надо поднять уровень мастерства, вот что главное. Сейчас много говорят о медалях, результатах, но нам главное, чтобы почти вся команда попадала на места с пятого по 20-е. А уже с этого трамплина надо прыгать на призовые места. Если удастся поднять мастерство, добиться гармонии между стрельбой и гонкой, попадать в топ-20, то последующая точечная работа позволит добиться более ярких результатов", - добавил он.

В общем зачете Кубка мира лучшим в мужской команде является Александр Логинов (16-е место), в женской - Ирина Казакевич (24-е место).

В воскресенье гонками с общего старта в австрийском Хохфильцене завершится четвертый этап Кубка мира. Турнир возобновится в январе в Оберхофе (Германия).