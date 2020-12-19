Эксперт: российским биатлонистам надо поднимать мастерство, а не думать о медалях

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским биатлонистам и их тренерам сейчас нужно думать не об антирекордной серии, а о том, как повысить общий уровень мастерства команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Николай Лопухов.
Российские биатлонисты не завоевали ни одной медали по итогам трех этапов Кубка мира, серия без призовых мест с учетом прошлого сезона достигла 37 гонок.
"Девочки и ребята пока не могут найти себя, поэтому хочется пожелать им обрести уверенность и выйти на хороший уровень готовности, как это удалось норвежцам. Время еще есть, нашим мальчишкам и девчонкам перед следующим этапом Кубка мира в Оберхофе предстоит сбор, так что за счет тренировок они могут хорошо подготовиться. Жизнь продолжается", - сказал Лопухов.
"По своему опыту работы в команде могу сказать, что всем надо поднять уровень мастерства, вот что главное. Сейчас много говорят о медалях, результатах, но нам главное, чтобы почти вся команда попадала на места с пятого по 20-е. А уже с этого трамплина надо прыгать на призовые места. Если удастся поднять мастерство, добиться гармонии между стрельбой и гонкой, попадать в топ-20, то последующая точечная работа позволит добиться более ярких результатов", - добавил он.
В общем зачете Кубка мира лучшим в мужской команде является Александр Логинов (16-е место), в женской - Ирина Казакевич (24-е место).
В воскресенье гонками с общего старта в австрийском Хохфильцене завершится четвертый этап Кубка мира. Турнир возобновится в январе в Оберхофе (Германия).