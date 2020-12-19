Ассоциация футбола Узбекистана потребовала от Юрана извинений за слова о возрасте Урунова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ассоциация футбола Узбекистана потребовала от российского тренера Сергея Юрана привести доказательства своим словам о возрасте игрока московского "Спартака" Остона Урунова или принести ему публичные извинения. Об этом говорится в заявлении ассоциации, которое было предоставлено ТАСС.

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Юран, ссылаясь на свои источники в Узбекистане, заявил в эфире телеканала "Матч Премьер", что Урунов старше своего официального возраста. 19 декабря узбекскому игроку исполнилось 20 лет.

"Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации футбола Узбекистана, - говорится в заявлении ассоциации. - Мы также призываем комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредитирующим Ассоциацию футбола Узбекистана и игрока национальной сборной нашей страны".

Ассоциация футбола Узбекистана считает заявление Юрана ложью. "Необдуманные слова Юрана подрывают имидж Остона Урунова и бросают тень на всю систему подготовки футболистов Узбекистана и Азии. Сергей Юран, сам в прошлом футболист, не может не осознавать нанесенный его словами моральный вред игроку. Очевидно, что такие понятия, как этика, порядочность, да и просто солидарность с такими же футболистами, каким еще в недавнем прошлом был сам Юран, ему чужды", - говорится в тексте заявления.

Ассоциация отмечает, что все футбольное сообщество Узбекистана с недоумением восприняло прозвучавшее обвинение. "Остон Урунов имеет большое количество выступлений на международном уровне за юношеские, молодежные, олимпийскую и главную сборную страны. В соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации (АФК) игрок неоднократно проходил МРТ-сканирование лучезапястного сустава, направленное на выявление игроков с заниженным возрастом и их отстранение от турниров, проводимых под эгидой АФК", - говорится в заявлении.

"Сергей Николаевич, очевидно, оторван от реальности и не имеет представления о текущей ситуации в узбекском футболе. Не только ассоциация футбола, но и правительство нашей республики прилагают максимальные усилия по недопущению ситуаций с занижением возраста игроков. Документы всех без исключения футболистов, начиная с их раннего возраста, изучаются и проверяются, в том числе компетентными органами республики", - подчеркивает организация.