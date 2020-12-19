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Футбол в Англии

"Арсенал" проиграл "Эвертону" и продлил безвыигрышную серию в АПЛ до семи матчей

Встреча завершилась со счетом 1:2

ТАСС, 19 декабря. "Эвертон" победил на своем поле "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 22-й минуте автогол забил защитник "Арсенала" Роб Холдинг. Счет сравнял реализовавший пенальти Николя Пепе (35-я минута). Победный мяч на счету Йерри Мины (45).

Команда Микеля Артеты не может победить на протяжении семи последних встреч чемпионата (две ничьи, пять поражений). Последним игроком "Арсенала" до Холдинга, забивавшим в свои ворота в матче против "Эвертона", был Артета. Помимо лондонского клуба, он также выступал за "Эвертон".

Команда из Ливерпуля благодаря победе поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 14 матчах. "Арсенал" занимает 15-ю строчку с 14 очками в активе.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 26 декабря сыграют в гостях с идущим последним "Шеффилд Юнайтед", "Арсенал" в тот же день примет лондонский "Челси".

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