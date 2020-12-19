Дубль Левандовского помог "Баварии" обыграть "Байер" и возглавить таблицу бундеслиги

ТАСС, 19 декабря. Мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла леверкузенский "Байер" в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Дубль сделал Роберт Левандовский (43, 90+3). У проигравших отличился Патрик Шик (14). На 28-й минуте встрече Шик забил второй мяч, но после использования системы видеоассистента рефери взятие ворот было отменено из-за офсайда. Левандовский забил 17 мячей в текущем розыгрыше чемпионата и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров.

"Байер" потерпел первое поражение в текущем сезоне бундеслиги. До этого матча леверкузенцы одержали восемь побед и четырежды сыграли вничью. Беспроигрышная серия "Баварии" в национальном первенстве составляет 11 матчей, клуб набрал 30 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя "Байер", в активе которого 28 очков.

В следующем туре клуб из Леверкузена 2 января на выезде сыграет с "Айнтрахтом". Мюнхенская команда днем позднее примет "Майнц".