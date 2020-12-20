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Санкции WADA против российского спорта

Гендиректор WADA разочарован решением CAS смягчить санкции в отношении российского спорта

Срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет, также был отменен ряд ограничительных мер

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не налагать более строгие и длительные санкции в отношении российского спорта, как того рекомендовало агентство. Об этом гендиректор сообщил в воскресенье в интервью газете "Асахи".

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"Я очень сожалею, что срок [санкций] был сокращен, - заявил Ниггли. - Мы хотели направить России более сильный сигнал, однако CAS посчитал, что два года будет достаточно. В любом случае я надеюсь, что этот вердикт изменит мышление внутри России и подтолкнет [российские власти] к правильным действиям".

Гендиректор также подчеркнул, что агентство "будет сотрудничать с каждой международной спортивной федерацией по поводу атлетов, в отношении которых ведутся расследования и разбирательства, и примет соответствующие решения до начала Олимпиады в Токио". "Роль WADA заключается в том, чтобы не допустить встречу токийской Олимпиады в атмосфере неясности", - отметил Ниггли.

В четверг CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Однако российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Так, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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Санкции WADA против российского спорта
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