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Молодежный чемпионат мира по хоккею

НХЛ включила Овечкина и Буре в состав символической сборной России за всю историю МЧМ

Также в команду попали голкипер Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов, Александр Романов и форвард Александр Могильный
Александр Овечкин EPA-EFE/MELANIE DUCHENE
Описание
Александр Овечкин
© EPA-EFE/MELANIE DUCHENE

ТАСС, 20 декабря. Александр Овечкин и Павел Буре вошли в состав символической сборной России за всю историю выступления на молодежных чемпионатах мира. Состав команды опубликован на англоязычной версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тройку нападения с Овечкиным и Буре составил Александр Могильный, также в состав команды попали голкипер Евгений Белошейкин и защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов.

Второй состав символической сборной выглядит следующим образом: голкипер Андрей Василевский, защитники Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, форварды Владимир Крутов, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США. Перед началом турнира россияне проведут товарищескую встречу с канадцами 24 декабря.

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