Легкоатлетка Лашманова стала одним из самых тестируемых РУСАДА спортсменов с начала года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в спортивной ходьбе на 20 км Елена Лашманова вошла в число самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов страны по итогам 11 месяцев текущего года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, спортсменка из Мордовии с января по ноябрь была 11 раз проверена на допинг.

Лашманова в 2013 году в Москве выиграла чемпионат мира на дистанции 20 км. С тех пор она не выступала на международных стартах из-за двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и последующего отсутствия допуска от международной федерации. В сентябре 2020 года Лашманова стала чемпионкой России на дистанции 50 км, показав результат, значительно превышающий мировой рекорд.

Также 11 раз были протестированы РУСАДА двукратный серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике 2020 года в Челябинске в беге на средние дистанции Константин Плохотников и серебряный призер чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков.

Девять допинг-тестов в РУСАДА сдал двукратный чемпион России 2020 года бегун Владимир Никитин, в начале октября пробежавший в Москве полумарафон с результатом выше национального рекорда.

Самым тестируемым РУСАДА спортсменом 2019 года стала бегунья Александра Гуляева (12 раз). 11 раз в прошлом году тестировались на допинг бегуны Анастасия Шукшина, Никитин и Плохотников, по 10 - бегуны Сергей Дубровский и Екатерина Сторожева (Шаповалова), а также ходоки Дементий Чепарев и Лашманова.