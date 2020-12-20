Латыпов выступит в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 20 декабря. Российский биатлонист Эдуард Латыпов заменит норвежца Эрлена Бьёнтегора в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мужской масс-старт пройдет в воскресенье, начало - 14:00 мск. Также в гонке выступят россияне Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Позднее в воскресенье состоится женский масс-старт, который закроет программу этапа Кубка мира в Хохфильцене, начало - 16:25 мск. От сборной России в гонке примет участие Ирина Казакевич.