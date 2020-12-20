Российский саночник Павличенко стал седьмым на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 20 декабря. Россиянин Семен Павличенко занял седьмое место в одиночных соревнованиях среди мужчин на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в германском Винтерберге.

Первое место занял немецкий саночник Феликс Лох, показавший результат 1 минута 43,861 секунды. Вторым стал австриец Нико Гляйршер (отставание - 0,198 секунды). Третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (+0,202).

Павличенко показал лучший результат среди россиян (+0,360). Александр Горбацевич стал 8-м (+0,386), Роман Репилов - 12-м (+0,525), Степан Федоров - 21-м (+1,140).

Этап Кубка мира в Винтерберге завершится в воскресенье.