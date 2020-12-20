Немец Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

ТАСС, 20 декабря. Немец Арнд Пайффер стал победителем гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Он преодолел дистанцию в 15 км за 35 минут 53,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял швед Мартин Понсилуома (отставание - 1,3 секунды; 1 промах), третье - норвежец Тарьей Бё (+9,3; 1).

Россиянин Александр Логинов занял десятое место (+32,8; 2), Матвей Елисеев - 20-е (+1.36,8; 3), Евгений Гараничев - 21-е (+1.41,9; 1), Эдуард Латыпов - 23-е (+1.49,6; 3). Российские спортсмены не могут завоевать медали на этапах Кубка мира на протяжении 38 гонок.

Пайффер стал первым биатлонистом из Германии с февраля 2017 года, которому удалось выиграть гонку с общего старта в Хохфильцене. Тогда в рамках чемпионата мира победителем масс-старта стал Симон Шемпп.

В общем зачете Кубка мира лидерство после девяти гонок сохраняет норвежец Йоханнес Бё, в его активе 428 очков. Вторым идет его соотечественник Струла Легрейд (373), третьим - швед Себастьян Самуэльссон (344). Логинов располагается на 15-м месте (199), Елисеев - на 22-м (141), Латыпов - на 25-м (117), Гараничев - на 27-м (103), Антон Бабиков - на 51-м (21), Семен Сучилов - на 63-м (5), Петр Пащенко - на 64-м (4).

Позднее в воскресенье состоится женский масс-старт, который закроет программу этапа Кубка мира в Хохфильцене, начало - 16:25 мск. От сборной России в гонке примет участие Ирина Казакевич.