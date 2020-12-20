Лыжницы Ступак и Непряева стали вторыми в командном спринте на этапе КМ в Германии

ТАСС, 20 декабря. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли второе место в женском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Дрездене.

Ступак и Непряева представляли первую сборную России. Победу одержала первая команда Швейцарии, преодолевшая дистанцию 7,8 км за 16 минут 38,34 секунды, россиянки отстали от победительниц на 0,32 секунды. Третье место заняла сборная Словении (отставание - 1,12 секунды).

Вторая сборная России (Татьяна Сорина и Христина Мацокина) заняла последнее, десятое место (+13,11).

Этап пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Этап Кубка мира в Дрездене завершится 20 декабря.