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Зимние олимпийские виды спорта
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Лыжники Большунов и Ретивых выиграли командный спринт на этапе КМ в Германии

Второе место заняла сборная Франции, третье - команда Италии
Александр Большунов и Глеб Ретивых EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
Александр Большунов и Глеб Ретивых
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 20 декабря. Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли первое место в мужском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Дрездене.

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Большунов и Ретивых представляли первую сборную России. Они преодолели дистанцию 7,8 км за 15 минут 01,14 секунды. Второе место заняла первая команда Франции (отставание - 0,19 секунды). Третьей стала первая сборная Италии (+0,58).

Вторая сборная России (Артем Мальцев и Александр Терентьев) стала шестой (+7,85).

Этап пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Следующий этап Кубка мира пройдет в рамках многодневки "Тур де Ски", которая состоится 1-10 января в Швейцарии и Италии.

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