Лыжники Большунов и Ретивых выиграли командный спринт на этапе КМ в Германии

ТАСС, 20 декабря. Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли первое место в мужском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Дрездене.

Лыжницы Ступак и Непряева стали вторыми в командном спринте на этапе КМ в Германии

Большунов и Ретивых представляли первую сборную России. Они преодолели дистанцию 7,8 км за 15 минут 01,14 секунды. Второе место заняла первая команда Франции (отставание - 0,19 секунды). Третьей стала первая сборная Италии (+0,58).

Вторая сборная России (Артем Мальцев и Александр Терентьев) стала шестой (+7,85).

Этап пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Следующий этап Кубка мира пройдет в рамках многодневки "Тур де Ски", которая состоится 1-10 января в Швейцарии и Италии.