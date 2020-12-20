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Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Павличенко стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Первое место занял немец Макс Лангенхан
Семен Павличенко EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Семен Павличенко
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 20 декабря. Россиянин Семен Павличенко занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который прошел в германском Винтерберге.

Первое место занял немец Макс Лангенхан, показавший время 36,331 секунды, второе и третье места заняли итальянцы Кевин Фишналлер (отставание - 0,058 секунды) и Доминик Фишналлер (+0,072) соответственно. Россиянин уступил победителю 0,075 секунды.

Александр Горбацевич стал 6-м (+0,080), Роман Репилов - 10-м (+0,173).

Следующий этап Кубка мира пройдет в германском Кёнигзее 2-3 января.

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