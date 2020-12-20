{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Шайба Шипачева стала 2500-й для сборной России по хоккею

Форвард отличился на 14-й минуте матча Кубка Первого канала с командой Финляндии
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Гол Вадима Шипачева в ворота команды Финляндии стал 2500-м в истории сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Шипачев отличился на 14-й минуте матча заключительного тура Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.

Лучшим снайпером в истории сборной России является Илья Ковальчук, на его счету 36 шайб, второе место занимает Александр Овечкин (35), третье - Евгений Малкин (32). Для Шипачева эта шайба стала 16-й в составе национальной команды.

После первого периода сборная России ведет со счетом 1:0.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
Зимние олимпийские виды спорта
Лыжники Большунов и Ретивых готовятся выступить в командном спринте на чемпионате мира
В воскресенье они выиграли в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене
Читать полностью