Шайба Шипачева стала 2500-й для сборной России по хоккею

ТАСС, 20 декабря. Гол Вадима Шипачева в ворота команды Финляндии стал 2500-м в истории сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Шипачев отличился на 14-й минуте матча заключительного тура Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.
Большой юбилей! Шайба Вадима Шипачёва только что стала 2500-ой в истории сборной России по хоккею!— Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/8qbRMY6MGl
Лучшим снайпером в истории сборной России является Илья Ковальчук, на его счету 36 шайб, второе место занимает Александр Овечкин (35), третье - Евгений Малкин (32). Для Шипачева эта шайба стала 16-й в составе национальной команды.
После первого периода сборная России ведет со счетом 1:0.