Шайба Шипачева стала 2500-й для сборной России по хоккею

ТАСС, 20 декабря. Гол Вадима Шипачева в ворота команды Финляндии стал 2500-м в истории сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Шипачев отличился на 14-й минуте матча заключительного тура Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.