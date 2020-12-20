Квят поблагодарил членов команды "Альфа Таури" за совместную работу

Ранее стало известно, что в 2021 году в "Альфа Таури" Квята заменит японец Юки Цунода.

ТАСС, 20 декабря. Российский пилот Даниил Квят гордится тем, что выступал за команду "Формулы-1" "Альфа Таури". Комментарий гонщика приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram Квята.

"Горжусь тем, что мог разделить с вами свою страсть все эти годы, - написал Квят. - Никаких слов благодарности не будет достаточно".

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо" (нынешнее название - "Альфа Таури"). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду "Ред Булл", после чего был отправлен обратно в "Торо Россо", откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в "Феррари", выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство "Ред Булл" вернуло Квята в "Торо Россо".

Всего на счету Квята 110 гонок в "Формуле-1" и три подиума.