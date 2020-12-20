Вяльбе: этап в Дрездене был важен для Большунова с точки зрения подготовки к "Тур де Ски"

В воскресенье Большунов и Глеб Ретивых заняли первое место в мужском командном спринте свободным стилем. Вторая сборная России (Артем Мальцев и Александр Терентьев) финишировала шестой. До этого Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали серебряные медали, уступив золото швейцаркам.

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Спринтерский этап Кубка мира, который завершился в воскресенье в Дрездене, для лидера сборной России Александра Большунова был очень важен с точки зрения подготовки к лыжной многодневке "Тур де Ски". Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

"Конечно, я очень рада победе наших ребят. А когда есть золото, то и сказать особо нечего. Сожалею, что Наташа Непряева не сумела побороться за золотую награду, но серебру тоже надо радоваться, нужно уметь достойно проигрывать. Думаю, Наташа пропустила на финише швейцарку, потому что немного расслабилась и не ожидала, что та так на финише накатит", - сказала Вяльбе.

"Если говорить в целом про этап в Дрездене, то на нем каждый спортсмен решал свои задачи. Кому-то нужно было добрать очков (Терентьеву и Мальцеву), чтобы остаться в первой двадцатке и иметь квоту на "Тур де Ски". Мы сейчас едем на "Тур" максимальной квотой в десять человек, потому что эти ребята здесь хорошо выступили. Тому же Саше Большунову здесь очень важно было "поскоростить", а для этого нет ничего лучше спринтерских гонок", - добавила собеседница ТАСС.

Этап в Дрездене пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Следующим этап Кубка мира пройдет в рамках многодневки "Тур де Ски", которая состоится 1-10 января в Швейцарии и Италии.

"Что касается наших спортсменов, то все остаются в Европе и отправятся на места, где у них запланированы сборы. А потом уже встретятся на "Тур де Ски", - заключила Вяльбе.