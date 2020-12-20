Лыжники Большунов и Ретивых готовятся выступить в командном спринте на чемпионате мира

В воскресенье Большунов и Ретивых выиграли в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александр Большунов и Глеб Ретивых являются главными кандидатами на попадание в состав командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом ТАСС рассказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

"Конечно, именно они являются основными претендентами на попадание в состав, - сказал Бородавко. - Тем более что на чемпионате мира спринтерская эстафета будет коньковым стилем".

Тренер рассказал, что в этой гонке пару Большунову мог составить молодой лыжник Александр Терентьев, которому могли понадобиться очки для попадания в состав на "Тур де Ски". "Если бы ему не хватало очков, то он, возможно, бежал бы с Большуновым. Но сильнейшие должны стартовать друг с другом, так что все логично", - отметил он.

Бородавко рассказал, что для Большунова старт в Дрездене был важен с точки зрения подготовки к многодневное "Тур де Ски", которая стартует 1 января. "Александру пока не хватает скорости, за счет этого старта он мог набрать скоростные качества", - заметил он.