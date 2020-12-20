Чудинов: саночники не вернутся в Россию на новогодние каникулы, они будут готовиться к ЧМ

20 декабря в германском Винтерберге завершился последний в этом году этап Кубка мира, следующий этап стартует 2 января в Кёнигсзе, который также находится в Германии.

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту вместо традиционных предновогодних каникул намерена остаться в Германии, где продолжит готовиться к чемпионату мира, который пройдет в конце января. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

"В Европе начинаются рождественские каникулы, но в этом году мы приняли решение не возвращаться на несколько дней домой, - сказал Чудинов. - Дело в том, что в период с 21 по 27 декабря Международная федерация санного спорта приняла решение провести официальную международную тренировочную неделю на трассе чемпионата мира в Кёнигсзе. Затем там же пройдут официальные тренировочные заезды, но уже в рамках этапа Кубка мира. Нам очень важно иметь как можно больше тренировочных спусков на этой трассе перед чемпионатом мира".

Изначально чемпионат мира по санному спорту в 2021 году должен был пройти в канадском Уистлере, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести этот старт в Кёнигсзе (с 29 по 31 января), где с 2 по 3 января также пройдет очередной этап Кубка мира.