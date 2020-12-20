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В состав сборной России на Шведские игры войдут игроки, не попавшие в плей-офф КХЛ

Соревнования пройдут с 11 по 14 февраля
Игроки сборной России Сергей Савостьянов/ТАСС
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Игроки сборной России
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Состав сборной России на третий этап Евротура будет формироваться из игроков команд, которые не попадут в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Сборная России заняла первое место на Кубке Первого канала, одержав три победы в трех матчах. Следующий этап Евротура пройдет в Швеции с 11 по 14 февраля.

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"В такое время победа очень важна, мы идем шаг за шагом к чемпионату мира и Олимпиаде. У нас команды будут играть в плей-офф. На следующий этап Евротура, как и в прошлом сезоне, поедут игроки тех команд, которые не будут попадать в плей-офф", - отметил Ротенберг. 

Ворота сборной России во всех трех матчах защищал Александр Самонов из СКА. "Вратарский вопрос непростой. У нас уехали Шестеркин, Сорокин, другие лучшие вратари играют в НХЛ. На этом турнире мы увидели в деле вратаря Самонова. Матчи турнира прошли на очень высоком уровне", - сказал первый вице-президент ФХР.

"Это заключительный турнир перед чемпионатом мира, поэтому решили проверить Самонова. У других вратарей не было опыта, играл лучший вратарь на данный момент. Очень доволен тем, что Самонов три игры за четыре дня сыграл на высоком уровне", - добавил тренер сборной России Валерий Брагин.

В заключительной встрече с финнами на площадку не вышли нападающий Владимир Ткачев и защитник Игорь Ожиганов. "Мы решили посмотреть практически всех игроков, Ткачев немножко подустал, Ожиганов в клубе играл практически без замен. Дали немножко отдохнуть, посмотрели других защитников. Мы посмотрели в деле наших кандидатов и большинством игроков остались довольны. Думаю, что они и дальше будут вызываться", - заключил Брагин.

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