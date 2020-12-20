Третьяк допускает, что игроки НХЛ выступят на чемпионате мира

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут выступить на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ранее НХЛ и профсоюз игроков достигли предварительной договоренности, согласно которой новый сезон стартует 13 января. По информации журналиста Боба Маккензи, регулярный чемпионат завершится к 8 мая. Чемпионат мира в Минске и Риге должен стартовать 21 мая.

"Игроки НХЛ могут освободиться к турниру. Никто ничего не знает, как они начнут, что скажет профсоюз. Гэри Беттмэн (комиссар лиги - прим. ТАСС) на Международном хоккейном форуме говорил про 15 января", - сказал он.