Фазель считает, что оставшиеся этапы Евротура также пройдут с ограничениями из-за COVID-19

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Оставшиеся в нынешнем сезоне этапы Евротура пройдут с серьезными ограничениями из-за коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Первые два этапа Евротура, Кубок Карьяла в Хельсинки и Кубок Первого канала в Москве, проходили с применением серьезных профилактических мер из-за коронавируса.
"Нынешний сезон особенный из-за ковида и очень странный, но здорово, что КХЛ играет, проходит Евротур, Кубок Первого канала состоялся, несмотря ни на что. Да, не хватает зрителей на трибунах, но скоро все вернется в привычное русло. И сейчас хуже было бы вообще ничего не делать, не проводить соревнований", - сказал Фазель.
"Посмотрим, что будет в феврале, когда будет этап в Швеции. Но пока кажется, что весь этот сезон будет проходить вот так - с серьезными ограничениями", - добавил он.
В феврале и мае пройдут этапы Евротура в Швеции и Чехии.