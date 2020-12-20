Черчесов назвал Акинфеева лучшим футболистом в России в 2020 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выбрал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом страны в 2020 году. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Издание проводит ежегодное голосование для определения лучшего футболиста в России, в нем принимают участие тренеры, менеджеры, журналисты и болельщики.

В пятерку лучших Черчесов поставил форварда "Зенита" Артема Дзюбу, защитника турецкого "Антальяспора" Федора Кудряшова, защитника Георгия Джикию и полузащитника Романа Зобнина (оба - "Спартак").

Акинфееву 34 года, в составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2018, после которого принял решение завершить карьеру в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей за главную команду, по этому показателю он уступает только бывшему одноклубнику Сергею Игнашевичу (127).