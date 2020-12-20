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Женский ЧЕ-2020 по гандболу

Сборная Норвегии по гандболу в восьмой раз выиграла женский чемпионат Европы

В финальном матче норвежки обыграли команду Франции
Гандболистки сборной Норвегии EPA-EFE/BO AMSTRUP
Описание
Гандболистки сборной Норвегии
© EPA-EFE/BO AMSTRUP

ТАСС, 20 декабря. Норвежские гандболистки со счетом 22:20 обыграли команду Франции в финале чемпионата Европы. Турнир прошел в Дании.

На матче работали российские судьи Виктория Алпаидзе и Татьяна Березкина. Они стали первой в истории парой арбитров, которая обслужила два финала женских чемпионатов Европы. В 2016 году Алпаидзе и Березкина работали на решающем матче турнира в Швеции между сборными Нидерландов и Норвегии (29:30).

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Сборная России заняла пятое место на турнире. Россиянки набрали 7 очков в основном раунде турнира и заняли третье место в своей группе, что не позволило команде пробиться в полуфинал. В решающем матче они проиграли хозяйкам турнира со счетом 23:30. После этого пост главного тренера покинул испанец Амброс Мартин, в игре за пятое место с нидерландками (33:27) исполняющим обязанности наставника команды был Алексей Алексеев.

Норвежки выиграли чемпионат Европы в восьмой раз, это является рекордным показателем. На счету французской команды одна победа. Сборная России ни разу не выигрывала золотые медали, по два раза россиянки становились вторыми и третьими.

Теги
Женский ЧЕ-2020 по гандболу
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