Сборная Норвегии по гандболу в восьмой раз выиграла женский чемпионат Европы

На матче работали российские судьи Виктория Алпаидзе и Татьяна Березкина. Они стали первой в истории парой арбитров, которая обслужила два финала женских чемпионатов Европы. В 2016 году Алпаидзе и Березкина работали на решающем матче турнира в Швеции между сборными Нидерландов и Норвегии (29:30).

Ранее в матче за бронзовые медали команда Хорватии победила датчанок со счетом 25:19.

Сборная России заняла пятое место на турнире. Россиянки набрали 7 очков в основном раунде турнира и заняли третье место в своей группе, что не позволило команде пробиться в полуфинал. В решающем матче они проиграли хозяйкам турнира со счетом 23:30. После этого пост главного тренера покинул испанец Амброс Мартин, в игре за пятое место с нидерландками (33:27) исполняющим обязанности наставника команды был Алексей Алексеев.

Норвежки выиграли чемпионат Европы в восьмой раз, это является рекордным показателем. На счету французской команды одна победа. Сборная России ни разу не выигрывала золотые медали, по два раза россиянки становились вторыми и третьими.