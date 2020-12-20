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Футбол в Италии

"Аталанта" разгромила "Рому" в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 20 декабря. "Аталанта" со счетом 4:1 победила "Рому" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Дуван Сапата (59-я минута), Робин Госенс (70), Луис Муриэль (72) и Йосип Иличич (85). У проигравших отличился Эдин Джеко (3).

На 81-й минуте матча на замену в составе "Аталанты" вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице "Аталанта" поднялась на седьмое место, набрав 21 очко в 12 матчах. "Рома" идет четвертой с 24 очками в 13 встречах.

В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 23 декабря на выезде сыграют с "Болоньей". Римский клуб в тот же день примет "Кальяри".

Результаты других матчей дня:

  • "Торино" - "Болонья" - 1:1;
  • "Беневенто" - "Дженоа" - 2:0;
  • "Интер" - "Специя" - 2:1;
  • "Кальяри" - "Удинезе" - 1:1;
  • "Сассуоло" - "Милан" - 1:2.
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