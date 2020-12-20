Драчев пояснил свое критическое высказывание в адрес руководства СБР

В воскресенье Драчев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что "всю эту командочку надо гнать пинком под одно место", комментируя неудачные результаты сборной на старте сезона. В мае Драчев стал инициатором приглашения на посты старших тренеров сборной Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Владимир Драчев пояснил, что его последнее критическое высказывание направлено в адрес главного тренера сборной России Валерия Польховского и его окружения из руководства Союза биатлонистов России. Об этом бывший глава СБР заявил ТАСС.

"Я говорил не о Каминском и Шашилове, к ним у меня претензий нет, я их сам приглашал в сборную. Речь идет о Польховском и иже с ним", - сказал Драчев.

"Необходимо привлекать молодежь. Есть три-четыре человека, которые способны приносить очки в зачет Кубка наций. Остается еще два-три места, на которые лучше пригласить молодежь, которая будет иметь возможность для роста. Это тенденция всего мирового биатлона, нужно как можно раньше давать возможность спортсменам выступать в Кубке мира", - добавил он.

В воскресенье завершился заключительный в декабре этап Кубка мира, в Хохфильцене безмедальная серия российских биатлонистов достигла 39 гонок. "У нас были по 25 спортсменов в мужском и женском составах, на виду были все юниоры. Все их данные были в единой базе, на основе которой можно было понять, кто может себя проявить. В итоге все это разрушили и сейчас все начинается с самого начала", - отметил Драчев, который покинул пост президента СБР летом этого года.

"Молодых надо было сразу привлекать к работе. Что нам дает 60-е место Семена Сучилова? Пусть уж лучше его займет Даниил Серохвостов. Нужно смотреть в будущее, а сейчас этого просто нет. Посмотрите на сборную Швеции, там сейчас на первых ролях молодые", - добавил Драчев.