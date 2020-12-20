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Футбол в Италии

Главный тренер "Аталанты" заявил, что доволен Миранчуком

В матче с "Ромой" полузащитник вышел на поле на 81-й минуте

ТАСС, 20 декабря. Наставник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини очень доволен игрой российского полузащитника Алексея Миранчука. Комментарий специалиста приводит портал Football Italia.

В воскресенье "Аталанта" дома разгромила "Рому" со счетом 4:1, Миранчук вышел на поле на 81-й минуте вместо украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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"Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, которые до вторника находились в изоляции из-за коронавируса. Если у команды будет больше возможностей, у нас будет больше шансов на успех", - сказал Гасперини.

Россиянин перешел в "Аталанту" в начале сентября. 27 ноября стало известно, что он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи в различных турнирах. В воскресенье он провел второй матч после выздоровления.

"Аталанта" после 12 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 21 очко. В следующем туре подопечные Гасперини 23 декабря на выезде сыграют с "Болоньей".

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