СМИ: ЦСКА может приобрести футболиста из клуба второго дивизиона чемпионата Дании

ТАСС, 21 декабря. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении ганского полузащитника клуба второго дивизиона чемпионата Дании "Фремад Амагер" Эммануэля Току. Об этом сообщает датский портал Bold.

По информации источника, помимо ЦСКА, 20-летним футболистом интересуется датский "Норшелланн". По информации портала Transfermarkt, действующий контракт игрока истекает по окончании сезона-2022/23.

"Я хочу показать, на что я способен, чтобы люди увидели, что у моего нынешнего клуба есть талантливый игрок, - приводит комментарий Току портал Bold. - Вокруг ходит много слухов, но я просто много работаю. Интерес ко мне мотивирует меня работать усерднее. Я хочу помочь команде двигаться вперед, но моя цель - играть в топ-клубе. Усердно работая, я готов продвигаться дальше, но это должно происходить постепенно, и я чувствую себя готовым сделать следующий шаг прямо сейчас".

"Возможность моего ухода в зимнее трансферное окно зависит от клуба. Если руководство не против, то это вполне может случиться, но если оно не хочет отдавать меня, то я ничего не могу поделать", - добавил полузащитник.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал три голевые передачи. В его активе два матча за молодежную сборную Ганы среди игроков не старше 20 лет и 10 игр за юношескую национальную команды не старше 17 лет.