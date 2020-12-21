Стауче: вратари сборной России по футболу должны прибавить в руководстве обороной

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Не очень хорошее руководство защитой является основной проблемой вратарей сборной России по футболу, они должны прибавить в этом аспекте. Такое мнение в интервью ТАСС высказал тренер вратарей национальной команды Гинтарас Стауче.

Сборная России в 2019 году в 10 матчах отборочного турнира к чемпионату Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с лета 2020 года на 2021 год, одержала восемь побед, потерпев при этом два поражения от команды Бельгии (1:3 - на выезде, 1:4 - дома). В 2020 году команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова во втором по силе дивизионе Лиги наций заняла второе место в своей группе и не смогла завоевать право на повышение в классе. Во втором розыгрыше турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) россияне в сентябре одержали две победы (над сборными Сербии и Венгрии - 3:1 и 3:2), в октябре дважды сыграли вничью (с командами Турции и Венгрии - 1:1 и 0:0), а в ноябре потерпели два поражения (от сборных Турции и Сербии - 2:3 и 0:5).

"В отборочном цикле мы семь из десяти игр сыграли "на ноль", уверенно вышли в финальную стадию, - сказал Стауче. - Так что, можно сказать, отыграли хорошо. Самое главное - той цели, которая была у нас, мы спокойно достигли за два тура до завершения квалификации. Конечно, дома с бельгийцами могли сыграть лучше, но в тот день они были сильнее".

"Что касается Лиги наций, то, по-моему, мир впервые столкнулся с такой экстренной ситуацией. Пандемия не обошла стороной и нас. Если на первом сборе мы отыграли без очковых и кадровых потерь, то во второй день следующего сбора потеряли Гилю (вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме - прим. ТАСС). За два дня до третьего сбора мы лишились Антона (голкипера "Динамо" Антона Шунина - прим. ТАСС), который сейчас является номером один в сборной, а в Турции - Сафонова (вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова - прим. ТАСС). Т. е. за два сбора мы потеряли трех вратарей - это очень серьезно и сильно меняет планы, которые ты строил до этого", - продолжил тренер вратарей сборной России, отметив, что самым трудным в данной ситуации является невозможность планирования тренировки на день вперед в связи с тем, что из-за результатов теста на коронавирус вратарь может выпасть из обоймы.

Собеседник агентства отметил, что ноябрьские игры со сборными Турции и Сербии на выезде показали основную проблему голкиперов сборной России. "То, что мы пропустили двенадцать голов, никуда не годится! Особенно если говорить о двух последних матчах, в которых было пропущено восемь мячей. Эти игры показали нашу самую большую проблему - мы [вратари] не очень хорошо руководим защитниками и оборонительными действиями команды. Стараемся, включаем упражнения, но в этом аспекте нужно прибавить", - признал он.

Матчи сборной России в 2021 году

Сборная России в 2021 году примет участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, а также сыграет в финальной стадии Евро-2020. В квалификации к мировому первенству россияне сыграют с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Первый матч в новом году национальная команда проведет 24 марта на выезде против мальтийцев, ответная игра состоится 7 сентября. Игры с другими командами запланированы на следующие даты - 27 марта (сборная Словении, дома), 30 марта (сборная Словакии, на выезде), 1 сентября (сборная Хорватии, дома), 4 сентября (сборная Кипра, на выезде), 8 октября (сборная Словакии, дома), 11 октября (сборная Словении, на выезде), 11 ноября (сборная Кипра, дома) и 14 ноября (сборная Хорватии, на выезде).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На нем сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). В период с 31 мая по 8 июня в рамках подготовки к Евро-2020 национальная команда сможет провести товарищеские матчи. Соперники, даты и места проведения игр еще не утверждены.