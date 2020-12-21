ФК "Ботев" принял условия компании российского бизнесмена Зингаревича о покупке 60% акций

СОФИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство болгарского "Ботева" из Пловдива приняло принципиальное решение о продаже российскому бизнесмену Антону Зингаревичу 60% акций футбольного клуба. Об этом в понедельник сообщило Болгарское национальное телевидение.

"Ботев" выразил готовность к началу переговоров о передаче акций и будет настаивать на знакомстве с конкретными планами потенциальных инвесторов. В начале января общее собрание футбольного клуба должно проголосовать за условия передачи акций, а 8 января избрать новый совет директоров.

В начале декабря на встрече с мэром Пловдива Здравко Димитровым Зингаревич заявил о намерении сделать серьезные инвестиции в футбольный клуб, проявил интерес к тренировочной базе клуба, состоянию детско-юношеской спортивной школы. Стороны обсуждали вопрос о продолжении строительства стадиона клуба.

По сообщению болгарских СМИ, семейное состояние бизнесменов Зингаревичей еще в 2018 году превышало миллиард долларов, а их компании работают в области производства бумаги, целлюлозы, занимаются строительством. Антону Зингаревичу принадлежат права на около 2 тыс. футболистов по всему миру, прежде всего из Африки и Южной Америки. С 2012 по 2014 год он владел английским "Редингом".