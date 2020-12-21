Стауче: нужно дать вратарям Сафонову и Максименко развиваться, не надо их расхваливать

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вратари футбольных клубов "Краснодар" и "Спартак" Матвей Сафонов и Александр Максименко соответственно должны спокойно развиваться, общественность не должна их расхваливать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал тренер вратарей сборной России по футболу Гинтарас Стауче.

21-летний Сафонов и 22-летний Максименко являются основными вратарями в "Краснодаре" и "Спартаке" соответственно. В отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года среди молодежных команд они провели семь и три матча соответственно, в которых пропустили один и три мяча. В октябре и ноябре главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызывал Сафонова на сборы, но голкипер не провел ни одного матча. Максименко приглашения в сборную России не получал.

"Они оба еще в начале карьерного пути, им надо дать спокойно делать свою работу, - сказал Стауче. - Мы должны стараться, чтобы молодые игроки после нескольких матчей не были вознесены до небес, что в России является бедой. После этого они могут подумать, что всего достигли, и остановятся в своем развитии".

"Тренеры, журналисты, комментаторы и эксперты должны не только обдуманно хвалить, но и указывать на ошибки, которые игроки делают, а они их делают. Но только из-за того, что они молодые, их начинают расхваливать. Даже в хороших играх они ошибаются, и я как тренер вратарей вижу это. Не надо их расхваливать, дайте им спокойно развиваться!" - добавил он.

Тренер вратарей сборной России полагает, что в игре голкиперов "Краснодара" и "Спартака", учитывая их возраст, еще будут спады. "Надо, чтобы ребята отыграли три-четыре сезона на хорошем уровне. Они еще молодые, у них спады будут, и это нормально, просто так все не приходит", - отметил собеседник агентства.

"Я вижу их каждую игру в матчах РПЛ и еврокубков. В сборную уже вызывается вратарь, который может конкурировать и безболезненно влиться в коллектив. К тому же не было смысла выдергивать их из молодежной сборной, которая тоже решала свои задачи (Сафонов впервые был вызван в сборную России после того, как тест на коронавирус вратаря Маринато Гилерме показал сомнительный результат, а молодежная сборная России за тур до конца отборочного турнира на чемпионат Европы почти решила задачу по выходу в финальную стадию - прим. ТАСС)", - резюмировал Стауче.