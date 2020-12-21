Тренер сборной России по футболу объяснил замену Гилерме в матче с сербами при счете 0:4

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Голкипер сборной России по футболу Маринато Гилерме в матче Лиги наций против команды Сербии при счете 0:4 был заменен не из-за пропущенных голов. Об этом в интервью ТАСС рассказал тренер вратарей национальной команды Гинтарас Стауче.

Сборная России в заключительном матче группового этапа Лиги наций проиграла сербам со счетом 0:5. В первом тайме подопечные Станислава Чечесова пропустили четыре гола, ворота защищал Гилерме. После перерыва он был заменен на Сослана Джанаева.

"Там (в матче против сборной Сербии в Белграде - прим. ТАСС) были не только ошибки вратарей и обороны, это ошибки всей команды, - сказал Стауче. - Мы поменяли вратаря не из-за пропущенных им четырех голов. Надо четче руководить обороной. И надо видеть, какие зоны закрывать, кому подсказывать".

"Есть язык тела, который показывает, как спортсмен себя чувствует. Это как в боксе. Если ты в нокдауне, руки уже не поднимаешь. А когда соперник тебя, можно сказать, окучивает, то тренер выбрасывает полотенце, чтобы остановить борьбу; здесь то же самое - понятно, что это не его (Гилерме) голы, но видно, что он не владел ситуацией, и поэтому надо было ему помочь", - отметил тренер вратарей сборной России.

На вопрос о том, просил ли сам Гилерме замену в перерыве, Стауче ответил: "В спорте такого не бывает, чтобы спортсмен пришел и сказал, что не будет играть. Футболисты иногда даже с травмами выходят на поле. В жизни я всегда руководствовался девизом: "Можно упасть, но нельзя лежать. Нужно обязательно подняться и идти дальше". Желаю нашим голкиперам того же".

Гилерме выступает за московский "Локомотив" с 2007 года, в составе которого выиграл чемпионат России, трижды стал победителем Кубка России, а также завоевал Суперкубок России. В 2015-м он получил гражданство РФ, перестав считаться легионером в национальном первенстве. В 2016 году принял участие в двух товарищеских матчах за сборную России, после чего не играл за национальную команду до октября 2018 года. С того момента принял участие в 14 играх, в девяти из них сыграв "на ноль", в пяти оставшихся встречах он пропустил 15 мячей.