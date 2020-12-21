От хоккея до фристайла. Какие турниры сохранила и потеряла Россия после санкций WADA

Спортивный арбитражный суд утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их

Рекомендации распространяются на чемпионаты мира и соревнования, которые могут быть приравнены к ним по статусу, а также мультиспортивные турниры. Это значит, что против проведения в стране чемпионатов Европы, этапов Кубков мира и, например, этапа Гран-при по фигурному катанию организация не возражает. Еще один важный момент — формулировка самой рекомендации. Календарь международных спортивных событий достаточно плотный и расписан на несколько лет вперед, поэтому в документе оговорены возможные исключения — так, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически".

На эту тему Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Самым урожайным на турниры должен был стать 2020 год, но вместо санкций турнирный план испортила пандемия коронавируса. В начале февраля успел пройти чемпионат мира по санному спорту в Сочи, на котором Россия триумфально заняла первое место в медальном зачете. А вот чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске из-за пандемии был перенесен на октябрь, а потом и отменен совсем. Мировое первенство по хоккею с мячом в 2021 году должно пройти в Сыктывкаре в январе и марте-апреле. Летние виды спорта Какими бы медалеемкими и зрелищными ни были зимние виды спорта, главное событие следующего российского лета — чемпионат Европы по футболу. В честь юбилейного турнира (а в 2020 году европейскому первенству исполнилось 60 лет) матчи должны были пройти в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге — три игры группового этапа и четвертьфинал турнира. Из-за коронавируса соревнования были отложены на год, именно возможный перенос игр чемпионата Европы вызвал наибольшее опасение у болельщиков и специалистов, но как раз таки их проведению ничего не угрожает.

На эту тему ФИФА оценит последствия решения CAS по российскому спорту

Санкции Всемирного антидопингового агентства не помешают Санкт-Петербургу принять чемпионат Европы по футболу и финал Лиги чемпионов. Матчи Евро в России пройдут летом 2021 года, финал Лиги чемпионов — в 2022 году. Санкции накладывают запрет на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр, они не распространяются на континентальные соревнования. В 2021 году в России запланировано проведение двух чемпионатов мира. Первым должно стать мировое первенство в новой олимпийской дисциплине — скалолазании. Страна получила право на его проведение в марте 2019 года на пленарной ассамблее Международной федерации скалолазания в Токио. В октябре того же года на заседании совета Международной федерации футбола Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу, обойдя заявки Чили и Сальвадора, местом проведения игр мирового первенства должны стать "Лужники".

На эту тему Дюков считает, что Россия сохранит право провести чемпионат мира по пляжному футболу

"У нас есть соглашение с Международной федерацией спортивного скалолазания о проведении в России в 2021 году ряда крупных соревнований. Эта тема уже становилась предметом обсуждения после предыдущего введения санкций WADA. И ситуация на текущий момент остается без изменений. Перенести в другие страны чемпионат мира в Москве (15−22 сентября), первенство мира в Воронеже (21−31 августа), первенство Европы в Перми (1−5 мая), Кубок Европы в Тюмени (осень) не представляется возможным, так как организация таких соревнований — масштабная и длительная работа", — заявил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. Российский футбольный союз также рассчитывает провести мировое первенство по пляжному футболу. Россия впервые примет турнир, планируется, что он пройдет 19−29 августа 2021 года. "Не видим оснований для отказа в проведении чемпионата мира по пляжному футболу в России. Решение было принято давно, проделана большая работа", — сказал глава РФС Александр Дюков.

На эту тему Международная федерация волейбола примет решение по ЧМ-2022 в России после консультаций

В 2022 году в России запланировано проведение мировых первенств по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воде. В августе и сентябре 2022 года матчи волейбольного турнира должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде планируется провести в Казани, турнир по борьбе должен пройти в Красноярске. Универсиада и зимние виды Единственное по-настоящему мультиспортивное соревнование в ближайшие четыре года должен принять Екатеринбург. В 2023 году в городе пройдут летние Всемирные студенческие игры, и казалось бы, именно они однозначно попадают под возможные санкции. Но перенос Универсиады из Екатеринбурга и юридически, и практически невозможен. Контракт был подписан, все финансовые обязательства выполняются.

На эту тему Фазель рад, что Россия сохранила право проведения ЧМ-2023

2023 год богат на хоккейные мероприятия — молодежное первенство должны принять Омск и Новосибирск, а в Санкт-Петербурге запланировано проведение взрослого турнира. Соревнования весьма долгожданные — для Новосибирска и Омска это будет первый опыт проведения молодежного чемпионата мира, сибирская заявка в голосовании обошла претендентов из Финляндии, Швеции, США и Канады. К турниру в Новосибирске собираются построить большой хоккейный комплекс и открыть новую станцию метро. Молодежное первенство возвращается в Россию спустя десять лет, в прошлый раз турнир состоялся в 2013 году в Уфе. Хоккею ничего не угрожает — молодежные турниры не попадают под санкции, а к 2023 году срок дисквалификации закончится. "Согласно указанному решению CAS, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений", — говорится в заявлении Федерации хоккея России.

На эту тему Красноярск лишен возможности принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году