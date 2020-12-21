Дмитрий Алиев снялся с чемпионата России по фигурному катанию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпион Европы Дмитрий Алиев не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Алиев не выступит на чемпионате России, соревновательные нагрузки врачи ему пока не разрешают", - сказал Горшков.

Ранее Алиев пропустил пятый этап Кубка России, который проходил в Москве с 5 по 8 декабря, из-за заражения коронавирусом.

Алиеву 21 год. Помимо золотой медали чемпионата Европы, в его активе серебро европейского первенства. Алиев также является чемпионом России.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.