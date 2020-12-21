Рукавицын: болезнь не позволила Алиеву подойти к чемпионату России в хорошей форме

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заболевание коронавирусной инфекцией, которое перенес чемпион Европы Дмитрий Алиев в начале декабря, не позволила ему подойти к чемпионату России по фигурному катанию в хорошей форме. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуриста Евгений Рукавицын.

Ранее в понедельник президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил ТАСС, что Алиев пропустит предстоящий чемпионат России в Челябинске.

"Дима чувствует себя значительно лучше, но, к сожалению, эти две недели не дали возможности привести себя в полную боевую готовность перед чемпионатом России. За несколько тренировок после такого перерыва подготовиться к чемпионату очень сложно. В ближайшее время будет понятно, какие турниры предстоят после Нового года, будем готовиться к ним", - сказал Рукавицын.

Алиеву 21 год. Помимо золотой медали чемпионата Европы, в его активе серебро европейского первенства. Алиев также является чемпионом России.

Чемпионат России пройдет с 24 по 26 декабря.