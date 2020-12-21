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Чемпионат России по фигурному катанию

Мишин заявил, что коронавирус может внести изменения в состав его группы на чемпионат РФ

Из подопечных тренера инфекцией переболели Елизавета Туктамышева и Глеб Лутфуллин

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Состав группы тренера Алексея Мишина на чемпионат России по фигурному катанию может претерпеть изменения из-за последствий перенесенного некоторыми спортсменами коронавируса. Об этом специалист сообщил ТАСС.

"Моя группа тренируется, но последствия коронавируса в ряде случаев могут внести поправки", - сказал Мишин.

Официально в группе Мишина коронавирусом переболели Елизавета Туктамышева и Глеб Лутфуллин. Однако спортсмены уже возобновили тренировки. Команда тренируется на базе в Новогорске, все тесты фигуристов на коронавирус дали отрицательный результат.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.

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